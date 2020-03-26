شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لـ"آبل" تتراجع أدنى حاجز التريليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تداولات يوم الأربعاء رغم انتعاش القطاعع التكنولوجي تزامنا مع صعود "وول ستريت"، وعلى أثر هذه الخسائر، انخفضت القيمة السوقية لصانعة "آيفون" أدنى حاجز التريليون دولار.



ولا تزال "مايكروسوفت" في مقدمة أكبر الشركات الأمريكية المدرجة من حيث القيمة السوقية تليها "آبل"، لكن الأولى لا تزال قيمتها أعلى حاجز التريليون دولار بينما تقدر قيمة الثانية بنحو 950 مليار دولار.

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وتتضرر "آبل" بشكل كبير من تفشي فيروس "كورونا" في عدة دول حول العالم مما أجبرها على وقف إنتاجها في الصين فضلا عن إغلاق متاجرها في مختلف الدول على رأسها إيطاليا وإسبانيا والهند وغيرها.



وتوقع محللو بنك "جيه بي مورجان تشيس" تأجيل إعلان "آبل" عن نسختها المقبلة من "آيفون" لشهر أو لشهرين بسبب تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وتباطؤ التقدم في تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس، وذلك على خلفية تفشي "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 0.5% إلى 245.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 258.2 دولار بينما سجل أقل سعر عند 244.3 دولار.