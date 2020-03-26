شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفعل تفاؤل الدعم الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أسعار النفط الخام، أمس، مرتفعة، مدعومة بتقدم في حزمة تحفيز اقتصادي أمريكي ضخمة وشيكة، حتى بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن جائحة فيروس كورونا بدأت تقوض الطلب الأمريكي على الوقود الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 24.49 دولار للبرميل، بزيادة اثنين بالمائة. وزاد خام برنت 24 سنتا أو 0.9 بالمائة ليغلق على 27.39 دولار للبرميل.

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