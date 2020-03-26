«اقتصادية أبوظبي»: كافة معاملات التراخيص إلكترونية 100%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دعا محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي المتعاملين من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الرخص الاقتصادية المسجلة في إمارة أبوظبي إلى الاستفادة من خدمات الدائرة الرقمية لكافة معاملاتهم ذات العلاقة بإجراءات التراخيص والمتوفرة عبر قنواتها الرقمية بنسبة 100%.

وقال رئيس الدائرة: إن التأكيد على أهمية استخدام المتعاملين لخدمات الدائرة الرقمية يأتي في إطار حملة الشهر الرقمي التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، مشيراً إلى أن استراتيجية الدائرة تنسجم مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى أتمتة الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن تقرير الدائرة بشأن حركة المعاملات الرقمية لخدمات التراخيص الاقتصادية خلال الفترة من يناير 2019 حتى فبراير 2020 يفيد بأن عدد المعاملات الإلكترونية عبر موقع الدائرة الإلكتروني وقنواتها الرقمية قد بلغ 68.6% بواقع 161,601 معاملة من إجمالي 235,569 معاملة تم إنجازها خلال هذه الفترة.

وأضاف: أثبتت نتائج التقرير نجاح جهود الدائرة ومبادراتها التي أطلقتها مؤخراً في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21) مدى فاعليتها في رفع نسبة المعاملات الرقمية بعد تحول كافة الخدمات رقمياً لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، بما يوائم الرؤى والتطلعات المستقبلية لإمارة أبوظبي.

وأوضح محمد علي الشرفاء أن الدائرة تعتزم تحويل ما تبقى من معاملات عبر مركز خدمة المتعاملين التابع لمركز أبوظبي للأعمال، لتكون رقمياً عبر موقعها الإلكتروني أو عبر موقع مركز «تم»، مشيراً إلى أن المعاملات التي تم إنجازها عبر مركز خدمة المتعاملين خلال الفترة المشار إليها بلغت 73,968‬ معاملة على مستوى الإمارة ككل.

وحسب التقرير الإحصائي لمعاملات التراخيص الاقتصادية الرقمية الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الفترة من يناير 2019 إلى فبراير 2020، تم إصدار 47,093 رخصة تجارية جديدة عبر موقع الدائرة الإلكتروني مقابل 10,596 رخصة فقط عبر مركز خدمة المتعاملين التابع لمركز أبوظبي للأعمال، كما تم تجديد 99,077 رخصة إلكترونياً مقارنة ب 11,433 رخصة مجددة عبر مركز الخدمة.

وخلال الفترة ذاتها، أنجزت الدائرة نحو 42,065 طلب تعديل حالة رخصة تجارية عبر موقعها الإلكتروني مقابل 5,488 رخصة تم تعديلها مباشرة عبر مركز الخدمة التابع لها، كما تم إصدار 66,700 اسم تجاري جديد عبر الموقع الإلكتروني مقابل 5,929 اسماً تم إصدارها عبر مركز الخدمة.

من جهة أخرى، قامت الدائرة، وبحسب النتائج التي أوردها التقرير بإصدار 12,534 تصريحاً إعلانياً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، مقابل 151 تصريحاً عبر مركز خدمة المتعاملين، في حين أصدر الموقع الإلكتروني للدائرة 11,754 تصريحاً للعروض الترويجية، مقابل 42 تصريحاً عبر مراكز خدمة العملاء خلال نفس الفترة.

وفي ما يتعلّق بمعاملات الرخص الصناعية قامت الدائرة بتجديد 1,822 رخصة صناعية عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، خلال الفترة من يناير 2019 حتى فبراير 2020، بالمقابل، تم تجديد 76 رخصة صناعية على مستوى الإمارة عبر مركز خدمة المتعاملين كما تم تعديل حالة 9,806 رخص صناعية مقابل 4 رخص معدلة عن طريق مركز خدمة المتعاملين، كما تم عبر الموقع الإلكتروني التابع للدائرة إصدار 1,575 إعفاء جمركياً للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى إنجاز 490 طلب اشتراك في برنامج «تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء».