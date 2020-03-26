تفعيل الحزم التحفيزية ينشط الحركة الاقتصادية ويدعم الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أشادت فعاليات اقتصادية في أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق 17 مبادرة مالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحين أن هذه المبادرات ستخفف من الأعباء عن الأفراد وتعزز من أعمال وثقة الشركات، بما يضمن استمرار نشاطها والتخفيف من أي تأثيرات فيها.

وذكروا أن المبادرات التي تضمنت تأجيل الأقساط المستحقة على القروض الجديدة لفترة سماح 3 أشهر، وخفض معدلات الفائدة على تسهيلات القروض الجديدة، وخفض الرسوم المصرفية بنسبة 50% وغيرها ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما مبادرات تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية لمدة 3 أشهر على الأفراد والتوقف عن الاستحواذ على العقارات المرهونة لمدة 3 أشهر والتوقف عن تجميد الحسابات المصرفية حتى 30 سبتمبر، وتوفير برامج تقسيط للرسوم الدراسية بدون فوائد وخفض رسوم السداد المبكر كلها ستخدم الأفراد وتخفف من الأعباء عنهم، وتدعم الاقتصاد الوطني.

دعم المستفيدين

قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: إن هذه المحفزات والدعم المالي سوف يدعم المستفيدين من تأثر النشاط الاقتصادي، وكذلك تراجع الدخل لبعض الفئات إلى حين التمكن من احتواء فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بأزمة صحية تأثر بسببها القطاع الاقتصادي.

وأضاف العامري: إن هذه المبادرات سوف تساعد الشركات والأفراد عند تراجع السيولة لديهم، والتي تولد مصدر قلق كبيراً لهم، حيث إن هذه الإجراءات ستوفر سيولة وتمويلاً للأشخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي عليها استحقاقات وقروض، ويمكن للبنوك أن تدعم إعادة الهيكلة للقروض دون الإخلال بتصنيف القروض وقواعد المخصصات.

واختتم: على للبنوك والجهات المختصة عقب تلاشي أزمة فيروس كورونا المستجد، النظر في اتخاذ تدابير مالية أكثر لدعم الاقتصاد، مثل إعادة الإنفاق على البنية التحتية، وغيرها من الجهود التي تدعم قطاعات الأعمال في الدولة.

قالت د. هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: من المهم جداً دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على مساندتها بكل الإجراءات والمبادرات، حيث تشكل إضافة قوية للاقتصاد المحلي باعتبار أنها توظف نحو 85٪ من القوى العاملة، كما أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تتزايد بشكل ملحوظ.

وتابعت: إن وجود قرارات بدعم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر 17 مبادره هو قرار حكيم في ظل التحديات التي تواجهها الشركات والأفراد على حد سواء، وعليه يجب التنويه أن على الشركات الحكومية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعطائهم الأولوية في المشاريع المستقبلية.

بث الطمأنينة

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وقال عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: إن هذا القرار سيعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع، ويبث الطمأنينة بينهم حيث ستتأجل المطالبات عليهم، مما يوفر الاستقرار بين هؤلاء، وتؤكد هذه المبادرات أن القيادة قريبة من المواطنين والمقيمين و تتفهم الظروف التي يمرون بها، و تسعى لاتخاذ قرارات لمصلحة أفراد المجتمع للتغلب على الظروف التي يمرون بها.

وأضاف: ستساعد هذه المبادرات الشركات على تجاوز أي تأثيرات فيها، ودفع حركتها و نشاطها.



سيف المحيربي: أهمية مناقشة الإعفاء من غرامات الضريبة



خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: لقد عودتنا قيادتنا الرشيدة أن تكون سباقة في اتخاذ القرارات التي تدعم قطاع الأعمال في الدولة، وهو ما جعل من الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمارات وبيئة جاذبة للمستثمرين وأصحاب الأعمال من كل دول العالم.

وذكر المحيربي أن إسقاط المخالفات والإعفاء من الرسوم قد أكد حرص قيادتنا على دعم قطاعات الأعمال وتفهمها للظروف الراهنة وما يحتاج إليه الأمر من قرارات تصب في مصلحة قطاع الأعمال والاستثمار.

وشدد المحيربي على أهمية مناقشة إعفاء الشركات من غرامات التأخر في سداد الضريبة للجهات المعنية في ظل الظروف الراهنة بسبب قرارات الإغلاق، أو تقنين نشاط مؤسسات تجارية، وهوما يؤثر فيها، إلى حين تحسن الظروف واستئناف الأعمال بشكل طبيعي.

وأضاف: منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً ووجود حالات مصابة بالدولة، عملت القيادة الرشيدة على إطلاق حزم اقتصادية ومبادرات فاعلة لحماية قطاع الأعمال والاستثمار، ووقايته من أي تأثيرات قد يتعرض لها بشكل يؤكد الاطلاع ومتابعة كل ما يحدث ويؤثر في القطاع الاقتصادي في الدولة.



وليد الزرعوني: تقديم أشكال الدعم كافة للمجتمع



قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: إن مبادرات بنوك أبوظبي - التي تأتي انسجاماً مع التوجيهات الأخيرة للحكومة والمصرف المركزي - تبث روح الطمأنينة بين الأفراد والشركات، وهذا عهدنا الدائم بقيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة في حرصها على تقديم كافة أشكال الدعم لأفراد المجتمع والتخفيف من حدة الأعباء المالية المترتبة عليهم نتيجةً للأوضاع الراهنة، وما شكلته من ضغوط اقتصادية عليهم.

وأضاف أن مبادرات بنوك أبوظبي وما سبقها من حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمصرف المركزي مؤخراً، تلعب دوراً حاسماً في امتصاص واحتواء التداعيات الحالية، كما تبعث رسالة ثقة لمجتمع الأعمال والمستثمرين بأن حكومة الإمارات تقف بجانبهم في كافة الظروف داعماً رئيسياً في الاضطرابات التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

وتوقع أن يكون لهذه المبادرات الجديدة، ومن أبرزها تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على قروض الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات، والتوقف عن الاستحواذ على ملكية العقارات المرهونة أثر كبير ينعكس إيجاباً في توفير السيولة في الأسواق.