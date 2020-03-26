الأسهم تستجيب للتحفيز.. وصعود «القيادية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

دبي: ”الخليج 365”

استجابت الأسهم المحلية لإجراءات التحفيز الحكومية، والمبادرات المالية للأفراد والشركات، لتبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، وقفزت أمس الأربعاء، بمؤشر سوق دبي 6.42% إلى مستوى 1823 نقطة، بينما عزز مؤشر سوق أبوظبي من مكاسبه لليوم الثاني على التوالي بنسبة 7.39% إلى مستوى 3921.38 نقطة، مرتفعاً بذلك 13.92% في جلستين.

وسجلت الأسهم القيادية ارتفاعات جماعية في السوقين، حيث صعد، «إعمار العقارية» 11.53%، و«أبوظبي التجاري» 14.84%، و«اتصالات» 9.06%، و«الإمارات دبي الوطني» 8.21%، و«أبوظبي الأول» 8.08%، و«الدار» 7.59%، و«أبوظبي الإسلامي» 6.67%، و«دبي الإسلامي» 3.15%.

وسجلت كافة الأسواق الخليجية ارتفاعاً في أدائها في تداولات جلسة أمس الأربعاء، وفي ظل ذلك ارتفعت السوق السعودية ليربح مؤشرها العام 0.24% ويغلق عند مستوى 6208.65 نقطة. وسجل مؤشر السوق الكويتية ارتفاعاً ملموساً بنسبة 2.72% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5342.30 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر السوق البحرينية العام بنسبة 1.82% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1385.06 نقطة. وأخيراً سجلت السوق العمانية ارتفاعاً نسبته 0.06% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3556.07 نقطة.