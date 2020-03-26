شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد: أداء «دوبال القابضة» قوي رغم تحديات السوق العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة دوبال القابضة، ذ.م.م، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة - الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات التعدين، والسلع، والطاقة، والكهرباء، والمشاريع الصناعية.

حضر الاجتماع الذي عقد في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، والمديرون، وممثلون عن المساهمين من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومدققو الحسابات.

وقد أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالأداء التشغيلي القوي لشركة دوبال القابضة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، وهي تكتل صناعي في قطاع الألمنيوم تملك شركة دوبال القابضة 50% من أصوله، خلال عام 2019، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة في السوق، وانخفاض سعر الألمنيوم في البورصة العالمية.

ويرجع الفضل كذلك للألومنيوم عالي الجودة الذي تتميز بإنتاجه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وللأسس المتينة للشركة، والجهود الحثيثة للارتقاء بالمنتج، وتحسين التكلفة التنافسية في السوق، وسوف تسهم كل هذه العوامل في مواصلة الشركة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في السنوات المقبلة.

كما اطلع سموه على الأداء في مصفاة الألومينا بمنطقة الطويلة، بأبوظبي، والتي استهلت باكورة إنتاجها في شهر إبريل/‏ نيسان 2019 وسجلت ناتجاً إجمالياً بلغ 1.1 مليون طن من الألومينا خلال العام، في حين استهل مشروع منجم «البوكسيت» في دولة غينيا (مؤسسة غينيا للألومنيا) إنتاجه في شهر أغسطس/‏ آب، وقام بتكرير إجمالي بلغ 1.7 مليون طن من «البوكسيت» خلال العام.

واستمع سموه لشروح حول المشاريع الجارية في دوبال القابضة، وتنفيذ مشروع متطور لإنتاج الطاقة يعمل بتوربينات غازية بدورة مركّبة بقدرة إنتاجية (625 ميجاوات)، ومحطة تحلية المياه بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية تصل إلى 9 ملايين جالون يومياً في مصهر «الإمارات العالمية للألمنيوم» بجبل علي في دبي، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع «مبادلة»، حيث يحرز المشروع تقدماً ملموساً.

كما اطلع سموه على أنشطة التكرير والتوزيع في قطاع الألمنيوم، حيث تُبذل الجهود الحثيثة من أجل التوسع في الأعمال المتخصصة لتشكيل الألمنيوم في دولة الإمارات.

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واطّلع سموه على سير العمل الذي يسير وفق الجدول المحدد، في مشروع منشأة بلدية دبي لتحويل النفايات إلى طاقة في إمارة دبي، والتي تعد المنشأة الأكبر من نوعها في العالم، حيث ستتم معالجة 1.82 مليون طن من النفايات سنوياً، والذي يجري تنفيذه مع شركاء آخرين.

خريطة الاقتصاد العالمي

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة: تعمل دوبال القابضة على ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث تضطلع الشركة بدورٍ محوري في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات، بصفة عامة، ولإمارة دبي خاصة، وقد حققت الشركة إنتاجاً بلغ 2.60 مليون طن من مبيعات معدن الصب خلال عام 2019، الأمر الذي جعلها تحافظ على مكانتها كثالث أكبر منتج أولي للألومنيوم في العالم خارج الصين.

وأضاف: تتمتع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمكانة عالمية في بيع المنتجات ذات القيمة المضافة، أو ما يسمى «الألمنيوم فائق الجودة»، حيث وصلت النسبة إلى 87.40% من إجمالي المبيعات العالمية والتي تم بيعها لأكثر من 400 عميل من 50 دولة. وتواصل الشركة جهودها الحثيثة لكي تبقى أكبر منتج «الألمنيوم فائق الجودة» من حيث الكمية في العالم.

تصنيع سيارات كهربائية

استعرض عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة، عدداً من المشاريع الحالية وأخرى قيد الدراسة في مجال الطاقة والكهرباء، وتعزيز فرص التوطين في القطاع الصناعي.

وقال ابن كلبان: تواصل الشركة جهودها الحثيثة لتطوير مصنع إماراتي متكامل لدرفلة الألمنيوم (ألومنيوم يتسم بمستوى منخفض من ثاني أوكسيد الكربون عند الإنتاج)، وكذلك مصنع لبطاريات التخزين لدعم البنية التحتية واستراتيجية الاستثمار لإنشاء خط تجميع مستقبلي لتصنيع سيارات كهربائية، بما يدعم مسيرة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن ضمن المشاريع قيد الدراسة مرفق متكامل لإعادة تدوير الخردة، ومنشأة لإنتاج عجلات الألمنيوم المسبوك.