دعوة الشركات والمنشآت التجارية لتبني «العمل عن بُعد» بنسبة 80%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ملحم الزبيدي وممدوح صوان

وجّهت «اقتصادية دبي» جميع شركات القطاع الخاص والمنشآت التجارية بتبني منظومة العمل عن بُعد بنسبة 80% من إجمالي الموظفين، باستثناء البقالات والجمعيات التعاونية والسوبرماركت والصيدليات، التي سمحت لها بإبقاء أبوابها مفتوحة طوال ساعات اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع (24/7)، على ألا يتجاوز عدد المتسوقين من هذه المتاجر 30% من طاقتها الاستيعابية، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي المحدد بمترين بين كل عميل وآخر.

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المنشآت التجارية بغلق أبوابها لمدة أسبوعين، من يوم أمس الأربعاء، وحتى يوم 8 إبريل/نيسان، بالتوافق مع القرارات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات؛ وذلك على ضوء انتشار فيروس «كورونا» حول العالم. وبناء على ذلك، فقد تقرر إغلاق الأنشطة التجارية في الإمارة، على أن يستثنى منها ما قد يمسّ الاحتياجات الأساسية لسكان الإمارة، ويتيح القرار لأصحاب المنشآت المغلقة مواصلة ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية خلال فترة الإغلاق.

وينطبق قرار الإغلاق على الأسواق الرئيسية، وكافة المنشآت والأنشطة التجارية المنتشرة في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في الإمارة، بما في ذلك المراكز التجارية ومراكز التسوق في كافة أرجاء الإمارة، تضاف إليها الأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، باستثناء أسواق الأسماك والخضراوات واللحوم للبيع بالجملة والتوريد.

وسيظل الحظر قائماً على تقديم الشيشة في جميع المقاهي المرخصة. ويغطي قرار الإغلاق لمدة أسبوعين: صالات كمال الأجسام واللياقة البدنية وحدائق الملاهي ومعسكرات الربيع، إضافة إلى صالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية ودور السينما وصالونات الحلاقة الرجالية والتجميل النسائية ومراكز التدليك والسبا.



استثناءات



ويستثنى من قرار الإغلاق المخابز وورش تصليح السيارات والمشاغل ومغاسل الملابس إضافة إلى مقدمي الخدمات الفنية والكهربائية للمباني. واشتمل القرار على إغلاق المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم خدمات المأكولات والمشروبات، مع وجود استثناءات تشمل المطاعم والمقاهي في المنشآت الفندقية التي تقدم الوجبات للنزلاء فقط، إضافة إلى خدمة طلبات السيارات، وتوصيل الطعام ونقل الأغذية. ويمكن للمتعاملين استلام طلباتهم من فروع المطاعم، وإذا كان المطعم داخل المركز التجاري، يجب التنسيق مع إدارة المركز؛ للحصول على الموافقة لتسليم الطلبات مباشرة للعملاء أو داخل السيارات.



البنوك والصرافة



وبموجب القرار، تستمر فروع البنوك والمصارف في مزاولة العمل المعتاد، ما لم يصدر قرار تنظيمي من المصرف المركزي، وكذلك الحال بالنسبة إلى فروع شركات الصرافة والعيادات؛ حيث يمكنها جميعاً مزاولة أنشطتها المعتادة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، بما في ذلك التعقيم والتباعد الاجتماعي في استقبال الجمهور، وتنظيم الدور بين العملاء. وستقوم اقتصادية دبي بتنفيذ حملات تفتيشية؛ للتأكد من التزام جميع المنشآت التجارية بكافة البنود الواردة في تعميم الإغلاق.

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وكالات السيارات



أكدت وكالات السيارات العاملة في الإمارات مواصلتها لتقديم خدماتها عبر حجز مواعيد مسبقة للعملاء والمشترين، إضافة إلى إمكانية البيع عن طريق المواقع الإلكترونية التابعة لها، مشيرين إلى التزامهم بالقرارات الحكومية التي صدرت مؤخراً فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وفي تعميم بشأن تنظيم عمل وكالات السيارات حتى 8 إبريل/نيسان، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وكالات السيارات بتنظيم نشاطها؛ للحد من التجمعات من يوم أمس الأربعاء 25 مارس/آذار وحتى 8 إبريل/نيسان المقبل؛ بحيث يتم استقبال الجمهور في معارض وكالات السيارات والورش بنظام المواعيد فقط. ويمكن للوكيل بيع السيارات عبر القنوات الذكية، كما يمكنه اختيار الإغلاق بشكل اختياري.



التدابير الوقائية



ودعت الدائرة الوكلاء لإبلاغ المتعاملين بنظام المواعيد الجديد، والالتزام بالتدابير الوقائية ومبادئ التباعد الاجتماعي المعتمدة، إضافة إلى التعقيم. وقالت الوكالات إنها تتخذ كافة التدابير الاحترازية؛ لمواجهة هذا الفيروس؛ من خلال تعقيم كافة صالات العرض داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تعقيم السيارات المباعة، ووضع علب المطهرات والمعقمات في كافة أنحاء صالات العرض؛ للاستخدام العام.

وأكدت الفطيم للسيارات أنه وتماشياً مع التزامها بصحة وسلامة شركائها وعملائها وأسرهم، فإنها تلتزم بمواصلة خدمة عملائها بنفس المستوى من الجودة التي اعتادوا عليها.

وقالت الشركة: إنها تلتزم بتوجيهات الصحة والسلامة التي تنفذها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات وهيئة الصحة في دبي، وأضافت: قد اتخذنا حتى الآن التدابير اللازمة لحماية جميع الموظفين لدينا من الفيروس؛ حيث شملت استقبال الجمهور في معارض الوكالة بنظام المواعيد المسبقة فقط والتقيد بعملية تعقيم جميع صالات العرض ومراكز الخدمة ومكاتب الموظفين، وكذلك مركبات العملاء، إضافة إلى وضع مطهرات اليد للعملاء وزوار مراكز الخدمة.