«التجاري الدولي» يوفر تسهيلات لسداد قروض المتأثرين من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن «البنك التجاري الدولي» عن سلسلة من الإجراءات لدعم عملائه في جميع أنحاء دولة الإمارات المتأثرين من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبموجب هذه الإجراءات سيتمكن عملاء البنك من الشركات وعملاء الخدمات المصرفية الإسلامية والتجارية، الذين تأثرت أعمالهم بتداعيات الوباء، من التقدم بطلب لتسهيل سداد قروضهم وإعادة النظر في تسهيلات رأس المال العامل، بالإضافة إلى الإعفاء من رسم الحد الأدنى لرصيد الحساب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

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كما سيتمكن عملاء الخدمات المصرفية للأفراد في البنك من الاستفادة من إلغاء الرسوم المتعلقة بالسحب النقدي عند استخدام أي جهاز صراف آلي في دولة الإمارات، وسيتم تخفيض الرسوم المصرفية عبر الإنترنت، وأيضاً الإعفاء من رسم الحد الأدنى لرصيد الحساب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، كما سيقوم البنك بإعفائهم من الرسوم الخاصة بعملية استرداد قيمة المشتريات بالعملات الأجنبية إلى بطاقاتهم نتيجة إلغاء حجوزات السفر، أما بالنسبة لقروض الرهن العقاري الممنوحة للمشترين الجدد فستتم زيادة معدل القرض إلى القيمة (LTV) بنسبة 5%.

كما يمكن لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد والذين خضعوا لإجازة غير مدفوعة الأجر، أو تم تخفيض أو تأخير رواتبهم من قبل الشركات والمؤسسات التي يعملون بها، الاتصال بالبنك للحصول على الدعم المالي بشروط يتم الاتفاق عليها برضى الطرفين.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي بالوكالة: «نحن نتفهم التحديات غير المسبوقة التي يواجهها عملاؤنا، ونحن عازمون على تقديم الدعم اللازم لعملائنا واقتصاد دولة الإمارات تماشياً مع حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلن عنها المصرف المركزي، كي يتمكن عملاؤنا من تخطي هذه الأوقات الصعبة، وسنستمر في مراقبة التطورات عن كثب ونعمل على طرح إجراءات وتسهيلات جديدة لدعم عملائنا عند الحاجة».