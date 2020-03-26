«إياتا» يدعو إلى دعم شركات السفر والشحن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الاتحاد الدولي للنقل الدولي (إياتا) بدور الحكومات حول العالم في تقديم التمويل لشركات الطيران، كما دعا غيرها من الحكومات إلى تقديم الدعم قبل تحقيق خسائر أكبر.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: الظروف الراهنة ستتسبب بنهاية عالم الطيران، ولا يوجد غير فرصة صغيرة للقطاع، ألا وهي تقديم الحكومات الدعم المالي وإيقاف أزمات مالية محتملة.

وأشاد دو جونياك بالجهود الحالية التي بادرت بها بعض الحكومات، ودعا البقية للمبادرة بذلك أيضاً.

ودعا إلى دعم مالي مباشر لشركات نقل المسافرين والشحن جواً للتعويض عن تدني الإيرادات والسيولة الناجم عن فيروس كورونا، وتوفير القروض وضمانات القروض ودعم سوق سندات الشركات من قبل الحكومات والبنوك المركزية، حيث يعد سوق السندات مصدراً رئيسياً للتمويل، ولكن يتعين على الحكومات توسيع نطاق أهلية سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي.