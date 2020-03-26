شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض ينفي إرجاء رسوم جمركية لمدة 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى أكبر مستشار تجاري للبيت الأبيض أن إدارة ترامب تدرس إرجاء مدفوعات رسوم جمركية على واردات سلع لمدة ثلاثة أشهر، لتخفيف المصاعب الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
وكانت «بلومبرج» ذكرت في وقت سابق نقلاً عن أشخاص مطلعين أن هيئة الجمارك وهيئات أخرى تبحث مقترح الإرجاء، لكن بيتر نافارو أكبر مستشار تجاري لترامب رفض التقرير وقال إنه يستند إلى مصادر مجهولة غير مطلعة على «سياسة التجارة في هذه الإدارة».
وقال نافارو: «هذا خبر زائف، رفع الرسوم سيثري ببساطة الصين على حساب العاملين الأمريكيين». (رويترز)
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