شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر دبي يقفز 6.42%.. ومكاسب «أبوظبي» 13.9% في يومين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استجابت الأسهم المحلية، لإجراءات التحفيز الحكومية، والمبادرات المالية للأفراد والشركات، لتبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، وقفزت أمس الأربعاء، بمؤشر سوق دبي 6.42%، بينما عززت مكاسب «أبوظبي» خلال يومين بارتفاع 13.92%، مقتفية بذلك أثر الأسهم العالمية.

وسجلت الأسهم القيادية ارتفاعات جماعية في السوقين، حيث صعد، «إعمار العقارية» 11.53%، و«أبوظبي التجاري» 14.84%، و«اتصالات» 9.06%، و«الإمارات دبي الوطني» 8.21%، و«أبوظبي الأول»

8.08%، و«الدار» 7.59%، و«أبوظبي الإسلامي» 6.67%، و«دبي الإسلامي» 3.15%.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية 598.14 مليون درهم، منها 343.9 مليون درهم في دبي، و254.24 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة 477.97 مليون سهم، توزعت بواقع 377 مليون سهم في دبي، و100.97 مليون سهم في أبوظبي. كما ارتفعت أسعار أسهم 46 شركة، في مقابل انخفاض أسهم 9 شركات، عبر 9735 صفقة.

سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 6.42% إلى مستوى 1823 نقطة، مستفيداً من انتعاش المؤشرات القطاعية كافة.

وارتفع قطاع البنوك 4.3% بدعم من «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، كما صعد «جي إف إتش» 4.85%، و«أملاك» 12.83%.

وقفز قطاع العقار أكثر من 10% مستفيداً من انتعاش «إعمار العقارية» وفي ظل ارتفاع «إعمار للتطوير» 5.82%، و«إعمار مولز» 14.28%، و«الاتحاد العقارية» 4.8%، و«أرابتك» 6.19%، و«داماك» 14.05%، و«ديار» 6.86%.

وزاد قطاع الاستثمار 7.76% نتيجة نمو «دبي للاستثمار» 7.92%، و«سوق دبي المالي» 7.48%، و«شعاع كابيتال» 7.47%.

وارتفع قطاع النقل 6.22% إثر ارتفاع «العربية للطيران»9.71%، و«أرامكس» 3.75%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 3.84%.

سوق أبوظبي

عزز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية من مكاسبه لليوم الثاني على التوالي بنسبة 7.39% إلى مستوى 3921.38 نقطة، مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة باستثناء السلع.

وارتفع قطاع البنوك 8.15% مع ارتفاع ثلاثي أبوظبي البنكي، كما قفز «رأس الخيمة الوطني» 9.35%، و«مصرف الشارقة» 1.3%، و«بنك الشارقة» 4.48%.

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وصعد قطاع العقار 7.31% بدعم قوي من «الدار» بنسبة 7.59%، و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 3.9%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 9.06% إثر ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الطاقة 4.52% مع ازدياد «دانة غاز» 5.54%، و«أدنوك للتوزيع» 4.92%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.53% نتيجة ارتفاع «إشراق» 9.2%، وذلك مع استقرار «العالمية القابضة»، و«الواحة كابيتال».

الأكثر تداولاً

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 65.8 مليون درهم، مغلقاً عند 2.32 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 61.8 مليون درهم، ليغلق عند 3.92 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات وصلت إلى 52.86 مليون درهم، وأقفل عند 7.38 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار العقارية» بقيمة 81.3 مليون درهم، وأقفل عند 1.7 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت نحو 60 مليون درهم مغلقاً عند 10.3 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» مستقطباً 34 مليون درهم، ليغلق عند 5.65 درهم.

الأكثر ارتفاعاً

وسجل «سلامة للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 14.74% مغلقاً عند 0.389 درهم، فيما كان أكثر الأسهم المتراجعة «دار التكافل» وبنسبة 4.87% إلى 0.449 درهم.

وتصدر الارتفاعات في سوق أبوظبي، سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 14.84% ملامساً الحد الأعلى بالارتفاع، ليغلق عند 5.65 درهم، وعلى العكس، انخفض «أسمنت رأس الخيمة» بالحد الأقصى للنزول 5%، مغلقاً عند 0.57 درهم.

تداولات المستثمرين

وعلى صعيد تداولات الجنسيات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 28.17 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.58 مليون درهم محصلة شراء العرب، و26.6 مليون درهم محصلة المواطنين، وبنسبة تكاد لا تذكر للخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 28.17 مليون درهم محصلة بيع.

وفي دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 14.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 10.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و4.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على «الإمارات دبي الوطني»، و«إشراق»، و«منازل»، و«آن ديجيتال»، ومبيعاتهم على «جي إف إتش»، و«الدار»، و«سلامة».

وبدورها، عادت المحافظ الاستثمارية للشراء، بصافي 12 مليون درهم توزعت بواقع 6.9 مليون في دبي، و5.1 مليون في أبوظبي. وفي المقابل اتجه الأفراد نحو التسييل بصافي 12 مليون درهم.