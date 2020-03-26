شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات الذهب السويسرية تصعد وسط إقبال على المعادن النفيسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبذل تجار الذهب في سويسرا قصارى جهدهم لمواكبة صعود قوي في الطلب مع إقبال المستثمرين القلقين على الاستثمار منخفض المخاطر في المعادن النفيسة.
ويلحظ بعض الباعة زيادة في مبيعات سبائك الذهب وقطع النقد وغيرها لعشرة أمثالها مع قيام المشترين القائمين بزيادة حيازاتهم ودخول مشترين جدد إلى السوق. ومدد باعة التجزئة ساعات العمل، وحاولوا أيضاً استقدام عمالة إضافية للتعامل مع تنامي الطلب، والذي يجري تلبيته عبر الإنترنت نظراً لإغلاق المتاجر.(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات الذهب السويسرية تصعد وسط إقبال على المعادن النفيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.