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مبيعات الذهب السويسرية تصعد وسط إقبال على المعادن النفيسة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبذل تجار الذهب في سويسرا قصارى جهدهم لمواكبة صعود قوي في الطلب مع إقبال المستثمرين القلقين على الاستثمار منخفض المخاطر في المعادن النفيسة.

ويلحظ بعض الباعة زيادة في مبيعات سبائك الذهب وقطع النقد وغيرها لعشرة أمثالها مع قيام المشترين القائمين بزيادة حيازاتهم ودخول مشترين جدد إلى السوق. ومدد باعة التجزئة ساعات العمل، وحاولوا أيضاً استقدام عمالة إضافية للتعامل مع تنامي الطلب، والذي يجري تلبيته عبر الإنترنت نظراً لإغلاق المتاجر.(رويترز)

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