عموميات وإفصاحات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ** أعلنت شركات «إعمار العقارية»، و«مولز»، و«التطوير»، أن مجالس إداراتها، ستصدر قرارات بالتمرير يوم 30 الجاري، لاعتماد البيانات المالية لعام 2019، ودعوة الجمعيات العمومية للانعقاد.

** دعا «أبوظبي الإسلامي» لعمومية عن بعد 29 الجاري.

** عمومية «أدنوك للتوزيع» عن بعد يوم 31 مارس.

** إدارة «سلامة» توصي بتوزيع 3 فلوس للسهم .

** أقرت عمومية «سوق دبي المالي» عن بعد، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2019. وقام المساهمون بالتصويت الإلكتروني على توزيع 2.5% نقداً. وانتخاب مجلس إدارة لثلاث سنوات هم: عيسى كاظم، راشد حمد الشامسي، محمد حميد المري، مصبح محمد القيزي، علي راشد المزروعي، عادل عبد الله الفهيم، وموزة سعيد المري.

** تناقش عمومية «دبي للاستثمار»، مقترح توزيع أرباح نقدية 10% خلال اجتماعها يوم 13 إبريل، وتبحث أيضاً اعتماد نموذج النظام الأساسي للشركات المساهمة العامة لهيئة الأوراق المالية والسلع بتحديد التوزيعات من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، إن وجدت.

** أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت الوطنية العمومية في 20 إبريل بتوزيع أرباح نقدية 10%.

** وافقت عمومية «دي إكس بي إنترتينمينتس» على استمرارية الشركة وخطة معالجة الخسائر المتراكمة.

** وافق مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»، على استخدام الاحتياطي القانوني لإطفاء الخسائر المتراكمة (2.142 مليار درهم)، وعرضه على العمومية 25 إبريل.

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** أقرت عمومية «المصرف الخليجي التجاري» إلغاء إدراج أسهمه في سوق دبي.

** تنظر عمومية «اللاينس» توزيع 30% نقداً 15 إبريل.

** عمومية «أريج» بالتصويت الإلكتروني 20 إبريل.

** عيّن بنك الفجيرة الوطني، الدكتورة رجاء القرق، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق، نائباً جديداً لرئيس مجلس إدارة البنك.

** انتخب مجلس إدارة «إشراق» شفيق عبد الحميد نائباً لرئيس مجلس الإدارة فيما أعلنت الشركة عن شراء مليون سهم من أسهمها بسعر 19 فلساً للسهم من خلال الوسيط «شعاع للأوراق المالية»، موضحة أن عدد الأسهم المتبقية للشراء 212.6 مليون سهم.

** تعقد عمومية «العالمية القابضة» 12 إبريل عن بعد للنظر في توزيع أرباح نقدية.

** أتاح «التجاري الدولي» إمكانية المشاركة والتصويت الإلكتروني في اجتماع العمومية يوم 30 مارس.

** قرر مجلس إدارة «الاتحاد للتأمين» التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين نظر للظروف الحالية.

** أقرت عمومية «عمان للتأمين»، عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين وإعادة 125 مليون درهم من الأرباح المستبقاة إلى الاحتياطي العام.