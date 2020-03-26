4.9 مليار مساهمة «أدنيك» في اقتصاد أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، أمس الأربعاء، عن تحقيق مساهمات مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد أبوظبي خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار درهم، بنمو نسبته 46% مقارنة بعام 2018، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة مساهمة «أدنيك» في الاقتصاد المحلي منذ تأسيس الشركة في عام 2005 إلى 36.9 مليار درهم.

وتأتي النتائج المميزة التي حققتها «أدنيك» لعام 2019 بعد تحقيق نمو بنسبة 15.8% في عدد الزوار القادمين من جميع أنحاء العالم خلال 2019، بما يناهز 2.3 مليون زائر، وليصل إجمالي عدد زوار المراكز التابعة ل«أدنيك» إلى 19.8 مليون زائر منذ عام 2005.

وبلغ عدد الفعاليات التي استضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات العام الماضي 496 فعالية، ليرتفع إجمالي عدد الفعاليات التي استضافتها المراكز التابعة ل«أدنيك» في 15 عاماً إلى نحو 3,887 فعالية. وفي عام 2019، استضافت المراكز التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض 11 معرضاً جديداً، بنسبة نمو وصلت إلى 22.2% مقارنة بعام 2018، وبلغ عدد المعارض العالمية والمحلية 60 معرضاً، بزيادة 5.2% مقارنة بعام 2018.

واستضافت «أدنيك» في مراكزها خلال العام الماضي 28 مؤتمراً دولياً، من بينها 10 مؤتمرات دولية تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» والشركات التابعة لها: «شهدنا خلال عام 2019 نتائج استثنائية في «أدنيك»؛ حيث تمكنا من تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات المهمة، والتي أسهمت في ترسيخ مكانتنا نحو ريادة قطاع سياحة الأعمال. ومن خلال استضافة أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية، تواصل «أدنيك» مواكبتها لأهداف خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030 التي تعزز مكانة العاصمة كوجهة رائدة لسياحة الأعمال في المنطقة».