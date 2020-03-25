شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الخليج للتدريب ترتفع 84% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الخليج للتدريب والتعليم، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 83.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 59.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 32.4 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 62 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 57.6 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى تحسن النتائج بصورة رئيسية في قطاع المدارس الناتج عن عملية بيع وأعادة أستئجار ثلاثة مدارس بلأضافة الي تحسن النتائج في قطاع التدريب والشركات الفرعية.

وارتفعت الإيرادات إلى 864.2 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 802.5 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 16.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 13.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.