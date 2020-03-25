شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يواصل قفزاته القوية ويرتفع بأكثر من 24% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات الأربعاء بشكل حاد مواصلا مكاسبه القوية للجلسة الثالثة على التوالي مع اقتراب حزمة التحفيز المالي.



وأعلن البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق مع زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن حزمة تحفيز تقدر بتريليوني دولار تهدف إلى دعم الاقتصاد والصناعات المختلفة.



وتشمل الحزمة دعم شركات الطيران وصانعتها "بوينج" التي تعاني ازمة مضاعفة مع انتشار فيروس "كورونا" وعدم عودة طائرات "737 ماكس" للتحليق حتى يومنا هذا.

Advertisements



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح في حوار لـ"فوكس نيوز" بأن إدارته والوكالات الفيدرالية المعنية لن تسمح بانهيار "بوينج".



ويترقب مستثمرو "بوينج" الدعم المنتظر من البيت الأبيض والحكومة الفيدرالية لإنقاذ الشركة من عثرتها خاصة في ظل تقييد السفر والتنقلات وعدم إقبال شركات الطيران على شراء وحدات جديدة.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "بوينج" بنسبة 24.3% وأغلق جلسة الأربعاء عند 158.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 174.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 141 دولاراً.