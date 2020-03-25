شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخالف الذهب وتقفز بأكثر من 4% مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء مخالفة الذهب حيث تلقت دعما من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكانت أسعار الفضة قد قفزت أمس الثلاثاء بنسبة 7.5% مواصلة مكاسبها القوية في ظل ترقب المستثمرين لحزمة التحفيز المالي الضخمة في الولايات المتحدة والتي تقدر بتريليوني دولار.

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ويعد مبلغ التريليوني دولار أكبر حزمة إنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة، ورصدها البيت الأبيض من أجل مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد، وتشمل تقديم دعمم للمواطنين بإرسال أموال إليهم مباشرة وأيضاً دعم الشركات.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 101.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.9 نقطة وأقل مستوى عند 100.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 4.3% وأغلق المعدن الجلسة عند 14.873 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 14.93 دولار وأقل سعر عند 14.05 دولار للأوقية.