شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع صدور بيانات حكومية وجهود لاحتواء "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل الجهود الحكومية لاحتواء فيروس "كورونا" فضلا عن صدور بيانات حكومية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 1.7% بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.8%، وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 1.7% بأعلى من توقعات أشارت إلى زيادته بنسبة 1.5%.

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وأعلن رئيس الوزراء "بوريس جونسون" تلقي المملكة المتحدة طلبات من أكثر من 405 آلاف متطوع في البلاد للمساهمة في احتواء فيروس "كورونا" رغم أن حكومته طلبت تطوع 250 ألفاً فقط.



هذا، وتعاني بريطانيا من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي القاتل الأمر الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد والحياة اليومية العادية للمواطنين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 1.19، وسجل أعلى سعر عند 1.172 بينما سجل أقل سعر عند 1.1642.