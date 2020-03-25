شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: الوصول إلى صاحب «مقطع الأرز» بالمزاحمية والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت وزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من الوصول إلى سائق المركبة الذي ظهر في المقطع المتداول، يعبيء كميات من الأرز في محافظة المزاحمية.

وأوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أنه جاري التحقق من سلامة وضع المنشأة التجارية التي يعمل بها والغرض من شراء هذه الكميات واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.