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منتجو الدواجن: ملتزمون باستدامة الغذاء وإمداد الأسواق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن بمجلس الغرف السعودية التزام شركات الدواجن بالمملكة باستدامة الغذاء وإمداد الأسواق، مبينة أن الشركات تطبق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID-19) في مشاريع الدواجن والمصانع وسلسلة الإمداد كاملة، لحماية المواطنين والمقيمين.

وقالت اللجنة في بيان لها إن الشركات ملتزمة باستدامة الغذاء الصحي الآمن وبجودة عالية، بالإضافة إلى إمداد الأسواق والمطاعم من الدواجن بشكل يومي، مبينة أن شركات إنتاج الدواجن المحلية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرار توفير المنتجات الغذائية من الدواجن للمستهلك والسوق المحلي وبجميع خياراتها المتنوعة، فضلا عن السعي الدائم لزيادة إنتاج المحتوى المحلي من الدواجن، موضحة أن الشركات تطبق معايير الأمن الحيوي للمشاريع حسب الإجراءات الموثقة في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وهنأت اللجنة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بتحقيق 60% من الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك المحلي بإنتاج شركات دواجن محلية ومنتجين، حسب مستهدفات برنامج التحول الوطني، فيما أبدت الشركات استعدادها بالسعي لرفع الإنتاج وتحقيق 80 % من الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك المحلي في نهاية 2024م، بناء على طلب معاليه.