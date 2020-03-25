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444 ترخيصا للمحامين والمحاميات عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أصدرت وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للمحامين 444 ترخيصا للمحامين والمحاميات عن بعد، دون الحاجة لزيارة مقرات وزارة العدل، تنفيذا لاستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمات العدلية عن بعد لسلامة منسوبي الوزارة والمراجعين.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة أمس، توزعت التراخيص الصادرة إلى 286 ترخيصا جديدا فيما تم تجديد 158 ترخيصا لمحامين ومحاميات.

كما أصدرت الوزارة 682 شهادة لتدريب المحامين والمحاميات عن بعد من منازلهم منذ بدء إيقاف الحضور للعمل الحكومي، وذلك في إطار جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حفاظا على السلامة العامة للجميع.

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وأشارت الإدارة العامة للمحاماة إلى أن التدريب على أعمال المحاماة يعد أحد مجالات اكتساب الخبرة المنصوص عليها نظاما؛ لتوفر مسوغات القيد بجدول المحامين الممارسين.

وأوضحت إدارة المحاماة بأنه يلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة أن تتوفر في صاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، وأن يكون التدريب لدى محام أمضى 5 سنوات في مزاولة المهنة، وأن يكون التدريب في طبيعة العمل، وأن يكون المتدرب متفرغا للعمل بمكتب المحاماة طيلة فترة التدريب.

ودعت الوزارة الجميع لتسجيل المتدربين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأتاحت وزارة العدل عبر بوابة ناجز أكثر من 120 خدمة الكترونية لخدمة المستفيدين عن بعد دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية في قطاعات الإنهاءات، والقضاء التجاري، والقضاء، والوكالات والعقارات، والتنفيذ، والتوثيق، والمحاماة.

تراخيص محامين عن بعد: