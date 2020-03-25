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ترمب: نفقد آلاف الأشخاص سنويا بالإنفلونزا ولا نغلق البلد.. علينا العودة للعمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - واشنطن

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن الإغلاق العام في الولايات المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يتسبب في أزمة اقتصادية يمكن أن يدمر البلاد.

وقال في حوار مع شبكة فوكس الإخبارية الأمريكية «نفقد آلاف الأشخاص سنويا بسبب الإنفلونزا ولا نغلق البلد، ونخسر عددا أكبر من ذلك في حوادث سير، ولا نطالب شركات السيارات بوقف إنتاجها، علينا العودة إلى العمل».

وأضاف أنه يمكن أن ندمر بلدا إذا أغلقناه على هذا النحو، حيث ينتقل حرفيا من كونه الأكثر ازدهارا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست مبنية للوقف الشامل، وأن الاقتصاد سيستعيد عافيته مع عودة العمل بسرعة.

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وتابع «لم يتم بناء بلدنا ليغلق، فشعبنا مليء بالحيوية والطاقة، والناس لا يريدون أن يحبسوا في منزل أو شقة أو مكان ما».

وأشار ترمب إلى أن الآلاف من الناس كانوا معرضين للموت في حال لم يتخذ القرارات المناسبة لمكافحة الفيروس.

وأوضح أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا إلى تنفيذه لـ15 يوما، مؤكدا أنه قبل على مضض إصدار تعليمات بالتباعد الاجتماعي والحجر الصحي الجزئي لأسبوعين.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن «انكماشا كبيرا» يمكن أن يفوق في عدد ضحاياه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مبديا أمله في استئناف النشاط الاقتصادي هذا العام في 12 من أبريل.