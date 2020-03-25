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هيئة الإحصاء توفر 140 منتجا عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تواصل الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) تنفيذ أعمالها الإحصائية باستخدام تقنيات «العمل عن بعد» من خلال تمكين منسوبيها من تأدية أعمالهم في ظل سريان قرار تعليق الحضور لمقار العمل، وتقديم المنتجات والخدمات الإحصائية التي تصدرها الهيئة والتي تزيد عن 140 منتجًا إحصائيًا بين نشرات ومؤشرات إحصائية، وأرقام قياسية، وتقارير تفصيلية، لتلبية متطلبات عملائها من القطاعين الحكومي والخاص، ودعمًا لأهداف التنمية الوطنية.

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وكانت الهيئة العامة للإحصاء وفرت تطبيق (MicrosoftTeams) لمنسوبيها من أجل تمكينهم من التواصل عن بعد وعقد الاجتماعات المرئية وتنفيذ المهام بشكل جماعي، واستخدام خاصية الكتابة والصوت، ونقل الملفات وتخزينها، ولاسيما أن التطبيق يعد من أفضل الحلول للعمل بشكل احترافي وعملي.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن توفير هذا التطبيق وغيره من الحلول التقنية الحديثة يأتي بالانسجام مع قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية وانطلاقا من حرصها على توفير أفضل الحلول الموصى بها من قبل برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) للعمل عن بعد للموظفين.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء مستمرة في نشر منتجاتها الإحصائية عبر بوابتها الالكترونية WWW.STATS.GOV.SA ، وعبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ، وترحب بتواصل عملائها من خلال البوابة الالكترونية ( تواصل معنا ) أو من خلال البريد الالكتروني infostats.gov.sa للرد على الاستفسارات وتلبية طلبات البيانات الإحصائية.