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33% معدل ارتفاع الاستهلاك اليومي للبيانات على الإنترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مؤشرات خدمات الاتصالات وزيادة في استخدام الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة بنسبة 33% عن متوسط شهر فبراير الماضي.

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وأظهرت المؤشرات لأعلى خمسة تطبيقات استهلاكا للبيانات أن منصة «يوتيوب» تتصدر أكثر منصات المحتوى استهلاكا للبيانات بنسبة تقدر بـ 22.5% من إجمالي استهلاك البيانات اليومي بالمملكة، تلتها منصة «فيس بوك» بنسبة 8.1%، وجاء «بلايستيشن» في المرتبة الثالثة بنسبة 7.8%، فيما احتلت منصة «سناب شات» المركز الرابع بما يعادل نسبة 7.6% من إجمالي استهلاك البيانات، وجاء في المركز الخامس لأكثر التطبيقات الأكثر استهلاكا للبيانات منصة «نتفلكس» بنسبة 6.2%.

يشار إلى أن هذه الزيادة في استهلاك البيانات تأتي نتيجة لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت في المملكة خلال هذه الفترة التي تشهد تطبيق عدد من التدابير الاحترازية في مقدمتها العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، وإنهاء الأعمال في القطاعين الخاص والعام عبر الخدمات الالكترونية.

أعلى 5 تطبيقات استهلاكا للبيانات