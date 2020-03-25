" أوبر وكريم" توجه رسالة لعملائها في أول يوم لتطبيق حظر التجوال

وجهت شركتي “أوبر وكريم” للنقل الداخلي، رسالة لعملائهما في أول يوم لتطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال بعدم الخروج في ظل بدء تطبيق قرار حظر حركة المواطنين ووسائل النقل الخاص والعام، مؤكدين أن الرحلات توقفت.

وأرسلت أوبر وكريم، لعملائهما خطابا موحدًا، أكدوا من خلاله أنه بناءً على قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق حظر التجوال ابتدءا من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً ولمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتابعت الشركتان في بيانهما، “يرجى العلم أن التطبيق سيتم إغلاقه أثناء ساعات الحظر، احتراماً للقرارات المستجدة، وحرصاً على سلامتكم وسلامة الكابتن”. متابعًا: “لذلك، نرجو منكم الحرص على حساب الوقت المستغرق في رحلتك، بالإضافة لوقت عودة الكابتن إلى منزله لتفادي وجوده في الشارع وقت حظر التجوال”.

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حرص هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على مشاركة عدد من الصور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للعديد من الشوارع قبل بدء تطبيق حظر حركة المواطنين ووسائل النقل والمواصلات بدقائق.

وظهر بالصور الذي شاركها المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على حسابه الرسمي على “فيس بوك”، والشوارع خالية تمامًا من المارة والسيارات وكل شيء، معلقًا عليها بقوله: “وسط البلد الآن”.

رئيس الوزراء للمحافظين: طبِقوا قرارات الحظر بحسم وعاقبوا من يخالفها

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أجرى عدداً من الاتصالات التليفونية، بالمحافظين، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، والادوية المختلفة للمواطنين، ووجود مخزون احتياطي كاف في هذه الفترة.

وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومسئولي الأمن لتطبيق قرارات الحظر التي تم إصدارها بالأمس، وغيرها من القرارات بحسم، مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفتهم.