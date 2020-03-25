شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 25-3-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 25-3-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.515 مليار جنيه.

إيقاف تداول 40 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 40 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. إيقاف تداول 40 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 40 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مدينة نصر للإسكان والتعمير، أسمنت سيناء، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، جى بى اوتو، المصرية للمنتجعات السياحية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، المصرية لتطوير صناعة البناء، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، العز للسيراميك والبورسلين، المجموعة المصرية العقارية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ جلاكسو سميثكلاين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبوات الطبية، القناة للتوكيلات الملاحية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مصر للألومنيوم، مصر للأسواق الحرة، القاهرة للإسكان والتعمير، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الصناعات الكيماوية المصرية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، العربية للصناعات الهندسية، التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لخدمات النقل، العامة لصناعة الورق، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، رواد السياحة، أجواء للصناعات الغذائية، شركة النصر للأعمال المدنية



البورصة تربح 6.6 مليار جنيه البورصة تربح 6.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.515 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 213.1 مليون ورقة مالية بقيمة 677.9 جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.56%، والعرب على 4.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.68%.

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ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 66 ألف جنيه، 15.8 مليون جنيه، 153.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 63.2 مليون جنيه، 87.6 جنيه، 15.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 9865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 1313 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 11191 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3672 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 1021 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 607 نقطة.



صفقات كبرىأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، عن زيادة ملكية صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund فى أسهم الشركة من 7.61% لتصل إلى 8.61 % من اجمالى أسهم الشركة، وذلك بعد شراء الصندوق 12.015 ألف سهم بسعر 55 جنيه للسهم الواحد. صفقات كبرىأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، عن زيادة ملكية صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund فى أسهم الشركة من 7.61% لتصل إلى 8.61 % من اجمالى أسهم الشركة، وذلك بعد شراء الصندوق 12.015 ألف سهم بسعر 55 جنيه للسهم الواحد.

كما أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 17,018,717 سهم بقيمة إجمالية 40,504,546 جنيه.