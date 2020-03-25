شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تغرم مرسيليا للاستثمار العقارى مبلغ 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالي على شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، قدره 10 آلاف جنيه، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الإلتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (46 – 47 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والماده (64) من الإجراءات التنفيذية.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، احتساب مقدار حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية لسهم المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، هبوطاً بناءً على السعر النظري (آخر سعر إقفال مطروحاً منه قيمة التوزيع) ويظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعوداً دون تغيير.

Advertisements

وبناءً عليه يسمح بتحرك السعر هبوطا بنسبة 27.225% تقريباً ويكون حد الإيقاف المؤقت هبوطاً بنسبة 23.182% تقريباً من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول 25 مارس، وذلك اعتباراً من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.

وذلك بعد قيام الشركة المصدرة بتوزيع الكوبون رقم (7) بواقع 0.08 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 30 مارس، وبالتالى ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة اليوم الأربعاء.