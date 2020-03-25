الاقتصاد

نستلة مصر تقبل تحدى الخير وتدعم 10 الأف أسرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن جهود المشاركة المجتمعية والحرص على الأعمال الخيرية والتى انتشرت خلال الايام الماضية بين الأفراد والشركات والمؤسسات لمواجهة انتشار فيروس أعلنت شركة نستله مصر قبولها  لدعوة حملة #تحدى_الخير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وجهت اليها شركة "بيبسيكو مصر"، التحدى في دعم العمالة اليومية لمساندة الذين تأثروا بسبب توقف الأعمال من خلال توفير المواد الغذائية الأولية الكافية خلال فترة الازمة .

معتز الحوت رئيس نستله مصر أكد أنه مع الظروف الصعبة التى تتعرض لها مصر بسبب انتشار ازمة كورونا قررت الشركة مساندة ودعم 10 ألاف أسرة ممن تضرروا بسبب الأزمة ، بالتعاون مع بنك الطعام المصرى، وأكد أن ذلك جزء من جهود نستله مصر للمشاركة المجتمعية، ووجه الدعوة لكل شركتى جهينة وسبينز وبنك اسكندرية لقبول التحدى حتى تستمر عجلة الخير فى دورانها والوصول الى أكبر عدد من الاسر المتضررة.

اعتادت نستله مصر أن يكون جزء اصيل من سياستها ونشاطها المجتمعى هو دعم الدولة المصرية ومساندتها لمواجهة الازمات، وخصوصا انتشار فيروس كورونا التي يمر بها العالم ومصر، وما له من تبعات اقتصادية تؤثر على العديد من القطاعات والأفراد وعلى رأسهم الأسر الأكثر استحقاقا والعمالة اليومية.

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