شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر جاكو ترتفع 90% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 90% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 14.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 7.7 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 4.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 6 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى زيادة قيمة خسارة التدني في قيمة عقارات استثمارية والمسجلة خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة.

وتراجعت الإيرادات إلى 12 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 12.2 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.52 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 مقابل 2.52 مليون ريال بالفترة المقابلة من 2018 وبارتفاع نسبته 516.7%.