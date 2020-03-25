شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بي سي آي" تتراجع 16% خلال 2019 لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 15.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 59.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 70.5 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 69.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 82.2 مليون ريال خلال العام 2018.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض المبيعات والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وتراجعت الإيرادات إلى 534.6 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 605.2 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 38.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 18.8%.