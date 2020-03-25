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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم وتجاهل المعادن النفيسة، وذلك رغم انخفاض الدولار الأمريكي أمام اغلب العملات الرئيسية.
ويستعد الكونجرس الأمريكي للتصويت على حزمة تحفيز مالي تقدر بنحو تريليوني دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".
وكان البيت الأبيض قد أعلن الاتفاق مع زعماء مجلس الشيوخ على حزمة التحفيز المشار إليها،÷ وأنهم في طريقهم للموافقة عليها.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 101.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.9 نقطة وأقل مستوى عند 100.9 نقطة.
وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.7% أو ما يعادل 27.4 دولار وأغلقت عند 1633.4 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1699.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1615.2 دولار.
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