شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره رغم الاتفاق بشان حزمة التحفيز المالي الضخمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات الأربعاء وزاد خسائره على الرغم من ترقب تمرير التحفيز المالي الضخم في الولايات المتحدة.



كانت مصادر في البيت االأبيض قد أكدت الاتفاق على حزمة للتحفيز المالي بقيمة تريليون دولار لمواجهة آثار فيروس "كورونا".



ويلقي "كورونا" بظلاله على الأسواق العالمية حيث تعلن المزيد من الحكومات في الاقتصادات المتقدمة والناشئة عن حزمات مالية ضخمة لمواجهة تداعيات الفيروس على اقتصاداتها.

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تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كان قد أعرب عن ثقته في احتواء الفيروس وتأثيره على بلاده بحلول عيد الفصح في أبريل/نيسان.



هذا، وقد جاءت هذه التصريحات بعد تأكيد وزير الخزانة "ستيفن منوشن" بأن واشنطن قادرة على احتواء "كورونا" في غضون 12 عاماً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 101.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.9 نقطة وأقل مستوى عند 100.9 نقطة.