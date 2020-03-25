شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتجه نحو الصعود عقب بيانات المخزونات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء لكنه تخلى عن خسائره وتحول إلى الارتفاع عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت ارتفاعا أقل من المتوقع.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزون النفط في الولايات االمتحدة بنحو 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين أشارت توقعات المحللين إلى زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية أن مخزون الخام انخفض في البلاد بنحو 1.25 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 101.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.9 نقطة وأقل مستوى عند 101.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 24.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 25.2 دولار وأقل سعر عند 22.9 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.1% إلى 27.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 28.2 دولار وأقل سعر عند 25.6 دولار.