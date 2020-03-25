شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتلقى دعماً من انتعاش النفط وأصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية حيث تلقى دعماً من انتعاش أسعار النفط وأصول المخاطرة الأخرى كأسواق الأسهم.



وأكد مسؤولون في البيت الأبيض على الاتفاق مع قادة الكونجرس الأمريكي على حزمة التحفيز المالي المقدرة بتريليوني دولار.



هذا، ومن المنتظر أن تسهم هذه الحزمة الضخمة في دعم الاقتصاد الأمريكي والأسر والشركات في قطاعات مختلفة لمواجهة أضرار فيروس "كورونا".

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وفي سوق الخام، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 24.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 25.2 دولار وأقل سعر عند 22.9 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.1% إلى 27.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 28.2 دولار وأقل سعر عند 25.6 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 0.6995، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6999 بينما سجل أقل سعر عند 0.6904.