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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تقفز 8% مقتربةً من حاجز 2000 دولار بعد قرار جنوب إفريقيا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب قرار حكومة جنوب إفريقيا بالتوقف عن عدد من الأنشطة العامة في البلاد بسبب فيروس "كورونا".
وأعلنت الحكومة في جنوب إفريقيا تحظر حركة المواطنين وتقييد الأعمال وأنشطة الشركات في كافة الصناعات لمدة ثلاثة أسابيع تجنبا لانتشار فيروس "كورونا".
ومن شأن هذا القرار تعطيل أنشطة تعدين البلاديوم في الدولة الرائدة عالميا في هذا المجال مما يقلل المعروض العالمي.
وصرح محللون بأن قرار جنوب إفريقيا بالإغلاق سوف يتسبب في خفض المعروض من البلاديوم بنسبة 2%.
وفي سياق متصل، تراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 101.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.9 نقطة وأقل مستوى عند 101.1 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 8% إلى 1928 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1941.9 دولار وأقل سعر عند 1811.9 دولار.
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