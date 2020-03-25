شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج اليورو مقابل الدولار مستوى 1.0840 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة فوقه، ليدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، بانتظار الحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لإضافة مزيد من التأكيد على امتداد الموجة التصحيحية الصاعدة التي يتواجد هدفها التالي عند 1.0966، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.0760 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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