شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما»: تغذية المحافظ الإلكترونية حتى 20 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت مؤسسة النقد على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك؛ توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.
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