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دعم مالي لشركات الاستزراع السمكي الكترونيا عبر منصة «زراعي»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة دعم الاستزراع السمكي عبر منصة «زراعي» الالكترونية بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتطويرها وحمايتها وضمان استثمارها.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن الخدمة الجديدة تتيح لشركات الاستزراع المائي في المياه البحرية إدخال البيانات الكترونيا، للحصول على الدعم المالي المستحق ضمن برنامج الإعانات الزراعية.

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وأكدت أن برنامج الدعم يسهم في استقرار الإمدادات الغذائية، والاستهلاك الصحي والآمن للغذاء، وضمان سهولة الحصول على الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بهدف النهوض بقطاع الاستزراع المائي في المملكة.

ويعمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة، على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية، ودعم قطاع الاستزراع المائي لزيادة إسهامه في إجمالي الناتج الوطني، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتغطية احتياجات المملكة من الأغذية البحرية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد.

أهداف البرنامج: