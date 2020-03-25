"بقيمة 500 جنيه".. القوى العاملة تحدد الفئات الأولى بصرف المنحة الاستثنائية من بين العمالة غير المنتظمة

كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف المنحة المقدرة بقيمة 500 للعمالة وخاصة العمالة غير المنتظمة، بصفة عاجلة خلال هذه الفترة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

رابط التسجيل في منحة وزارة القوى العاملة بالخطوات للحصول على منحة 500 جنيه.

وأضاف سعفان على أن الأولوية في صرف المنحة الاستثنائية 500 جنيه لمن ليس لديه أي مورد أخرى للدعم، مؤكدًا أن مستفيدي تكافل وكرامة ليس لهم أولوية في الحصول على المنحة.

رقم وزارة القوى العاملة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

وأضاف “سعفان”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية “TEN”، اليوم الأربعاء، أنه تم فتح الموقع إلكتروني للوزارة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ويتم تدقيق هذه البيانات والتواصل معهم لبحث سبل رعايتهم بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية.

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وتابع وزير القوى العاملة، أن رئيس الوزراء وجه بعمل إجراءات احترازية بكفاءة مصانع مصر لمواجهة فيروس كورونا، مع تقليل العمالة وتوزيعهم على أكثر من وردية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم التوجيه بالنظر في التزام المصانع والمؤسسات بالإجراءات الاحترازية بالتطهير والنظافة الشخصية للعمالة.

وأوضح “سعفان”، أن خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة، تتمثل في الدخول عبر موقع وزارة القوي العاملة www. manpower.gov، واختيار تسجيل العمالة الغير منتظمة، ثم الضغط علي زر التسجيل، ثم تسجيل بياناته الشخصية، متمثلة في الاسم والرقم القومي والهاتف الشخصي ثم الضغط علي زر إرسال.