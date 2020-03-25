شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة السعودية تقلص أرباحها بختام التعاملات..وتراجع مؤشر نمو بنسبة 8.87% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلص المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحاً 14.99 نقطة ليغلق عند مستوى 6208.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 8.87% خاسراً 514.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5288.17 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 330.4 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال، وارتفع 79 سهما، فيما تراجع 133 سهماً.

وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.40%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 3.42%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.17%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3%.

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وجاء سهم "العالمية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم " أليانز إس إف" بنسبة 9.96%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 9.87%، فيما جاء سهم "ساكو" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 7.15%، ثم سهم "مجموعة فتيحى" بنسبة 6.74%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 6.05%.

وأعلنت شركة لازوردى للمجوهرات، عن تخفيض ساعات العمل فى متاجر البيع بالتجزئة فى جميع أنحاء مصر مؤقتًا أبتداً من اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 م حتى إشعار آخر، خلال هذه الفترة، ستعمل المتاجر من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً فى أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس بينما ستغلق أبوابها أيام الجمعة والسبت، وذلك بعد الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بفيروس كورونا (COVID-19).

وفى ظل حالة عدم التأكد الخاصة بهذه الظروف المؤقتة، فإنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالى الناتج عن هذا الإغلاق على أعمالها، وتقوم الشركة حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أى تطور جوهرى فى حينه.