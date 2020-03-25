شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف التجارية" تعدل مواعيد العمل تماشيًا مع توجهات الدولة للحد من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة تعليمات بتعديل مواعيد الحضور والإنصراف للموظفين بالغرف المختلفة علي مستوي الجمهورية لتكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتي الساعة الواحدة ظهرًا عدا يومي الجمعة والسبت مع العمل بالتناوب بين العاملين، واستثناء العاملات طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء مع عدم الإخلال بحسن سير العملية وذلك في ضوء المستجدات المتعلقة بقرار حظر التجوال.

ويأتي ذلك في إطار جهود الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة لتطبيق سياسة الدولة وتوجيهات الحكومة بشأن التيسير على العاملين بالغرف التجارية ومراعاة تنفيذ خطة الدولة في إتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذه التعليمات من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الغرف التجارية لمواجهة فيروس كورونا طبقًا لتعليمات الدولة في الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من أي سوء.

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وناشد رئيس اتحاد الغرف التجارية الجميع بالالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال الذي أصدرته الحكومة لتفادي تداعيات أزمة فيروس كورونا.

والجدير بالذكر مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة أعلن عن إجراءات جديدة لإدارة الأزمة تزامنا مع قرار الحكومة بحظر التجوال من الساعة الـ7 مساء حتي الـ6 صباحا إلي لمدة اسبوعين .

ورحب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية علي الشارع المجتمعي المصري بشكل عام مطالبا المواطنين الالتزام بقرار الحظر لتخطي هذه الفترة العصيبة من تاريخ بلدنا الحبيبة بل في العالم باكملة.

وكشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تزامنا مع قرار الحظر بدأت الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية في اتخاذ خطوات جديدة تضاف الي خطواتها الاحترازية الحالية وهي ضم هيئات مكاتب الشعب التجارية بالكامل إلي غرف العمليات المشكلة لمتابعة الأزمة ورصد حالة السوق ومتابعة مدي توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا.