شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 25-3-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 193.20 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24

بنحو 193.20 ريال بما يعادل 51.43 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 177.10 ريال بما يعادل 47.14 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 05. 169 ريال بما يعادل 45.00 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 144.90 ريال بما يعادل 38.57 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 112.70 ريال بما يعادل 30.00 $

Advertisements

سعر الذهب عيار 12

بنحو 96.60 ريال بما يعادل 25.71 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,008 ريال بما يعادل 1,599 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,352 ريال بما يعادل 360.00 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 193.199 ريال بما يعادل 51,428 $

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها ، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر الماضى، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.