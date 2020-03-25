شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تعاود الارتفاع بنسبة 1% بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.515 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 213.1 مليون ورقة مالية بقيمة 677.9 جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.56%، والعرب على 4.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.68%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 66 ألف جنيه، 15.8 مليون جنيه، 153.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 63.2 مليون جنيه، 87.6 جنيه، 15.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 9865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 1313 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 11191 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3672 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 1021 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 607 نقطة.

وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، أمس الثلاثاء، أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.