شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 6.42% بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 6.42% رابحاً 109.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1823.01 نقطة، متأثراً بتحسن أداء أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 376.9 مليون سهم محققة ما قيمته 343.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6240 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 27 سهماً، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 10.90%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 7.76%، تلاه قطاع النقل بنسبة 6.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 5.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.95%، ثم قطاع السلع بنسبة 3.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.66%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 14.74%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 14.28%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.87%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.78%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 29 مليون ورقة بقيمة 65.8 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 11.53%.

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وفى سياق متصل أرجعت شركة الاتحاد العقارية، وصول إجمالى الخسائر المتراكمة إلى 2.142 مليون درهم تمثل 49.93% من رأس المال، إلى خسارة القيمة العادلة البالغة 2.076 مليون درهم المتعلقة بالاستثمارات العقارية المسجلة فى عام 2017، وهى تتعليق بتصحيح إجمالى المساحة الطابقية وانخفاض القيمة العادلة لمحفظة القعارات، علاوة على ذلك فى عام 2017، تم تسجيل انخفاض فى القيمة بلغ 503 مليون درهم فى الرصيد الافتتاحى للأرباح المحتجزة، والذى يتعلق بشبهة فى معاملة غير نظامية وخطأ تم تحديدهما فى عام 2015.

وكشفت الشركة، عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الخسائر المتراكمة، وهى العمل على تطوير محفظة أراضيها وإنشاء أصول لها تدفقات نقدية متكررة، علاوة على ذلك تتابع الشركة بحزم مستحقاتها غير المسددة من خلال عملية قانونية مما قد يؤدى إلى تقليل الخسائر المتراكمة فى حال ربح القضية واسترداد المبلغ، منوهة إلى أن الخسائر تعود فى الغالب إلى تقييم محفظة العقارات التى تم تحديدها للسوق، وسيتم استرداد هذه الخسائر فى حالة زيادة أسعار الأراضى فى دبى.

وفى سياق آخر أعلنت شركة إعمار مولز، عن عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 30 مارس الجارى، للإعلان عن التقرير السنوى لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام، واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2019، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد وما يستجد من أمور أخرى.