الاقتصاد

ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلىى 455.4 مليون برميل بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 2.5 مليون برميل.


وكشفت البيانات الحكومية عن انخفاض مخزون البننزين بـ1.6 مليون برميل إلى 239.3 مليون برميل في نفس الفترة، بينما تراجع مخزون المقطرات بحوالي 700 ألف برميل إلى 124.4 مليون برميل.


كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية غير رسمية انخفاض مخزون النفط بـ1.25 مليون برميل.

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