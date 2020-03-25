الاقتصاد

انخفاض الأسهم الأمريكية خلال التعاملات بعد مكاسبها التاريخية أمس

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب استيعاب المكاسب التاريخية المحققة أمس الثلاثاء.


ولا يزال هناك ترقب في الأسواق العالمية لتمرير الكونجرس الأمريكي لحزمة التحفيز المالي المقدرة بتريليوني دولار لدعم الاقتصاد والشركات والأسر في مواجهة فيروس "".


وتلقت "وول ستريت" إشارات إيجابية عن قرب التوصل  إلىى اتفاق بين البيت الأبيض وقادة الكونجرس بشان الحزمة.

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وكشفت بيانات حكومية  عن ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة في  أمريكا بنسبةة 1.2% خلال شهر فبراير/شباط الماضي.


كانت الأسهم الأمريكية قد حققت مكاسب تاريخية أمس حيث قفز "داو جونز" بأكثر من 11% محققاً أفشل أداء يومي منذ فترة الكساد الكبير عام 1933.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 78 نقطة) إلى 20627 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 123 نقطة) إلى 7295 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 2416 نقطة.

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