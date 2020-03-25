شكرا لقرائتكم خبر عن "ريستاد إنرجي": الطلب العالمي على النفط سيتراجع إلى 4.9 مليون برميل يوميا والان نبدء بالتفاصيل

قالت ريستاد إنرجي، أكبر شركة نرويجية مستقلة لاستشارات الطاقة، اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع بما يصل إلى 4.9 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 4.9 بالمئة، في 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا

كانت الشركة توقعت الأسبوع الماضي تراجع الطلب 2.8 مليون برميل يوميا في 2020.

وقالت ريستاد إن من المتوقع تراجع الطلب على النفط لشهر ابريل نيسان بمقدار 16 مليون برميل يوميا، مقارنة به قبل عام.

وتوقعت ريستاد تراجعا في الطلب على وقود الطائرات بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي، أو 1.4 مليون برميل يوميا، في حين من المتوقع انخفاض حركة النقل الجوي ثمانية بالمئة. وقالت إن الطلب على وقود السيارات سينزل 5.6 بالمئة أو 2.8 مليون برميل يوميا.