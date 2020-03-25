شكرا لقرائتكم خبر عن "ريستاد إنرجي": الطلب العالمي على النفط سيتراجع إلى 4.9 مليون برميل يوميا والان نبدء بالتفاصيل
كانت الشركة توقعت الأسبوع الماضي تراجع الطلب 2.8 مليون برميل يوميا في 2020.
وقالت ريستاد إن من المتوقع تراجع الطلب على النفط لشهر ابريل نيسان بمقدار 16 مليون برميل يوميا، مقارنة به قبل عام.
وتوقعت ريستاد تراجعا في الطلب على وقود الطائرات بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي، أو 1.4 مليون برميل يوميا، في حين من المتوقع انخفاض حركة النقل الجوي ثمانية بالمئة. وقالت إن الطلب على وقود السيارات سينزل 5.6 بالمئة أو 2.8 مليون برميل يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر "ريستاد إنرجي": الطلب العالمي على النفط سيتراجع إلى 4.9 مليون برميل يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.