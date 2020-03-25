بالخطوات.. رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة القوى العاملة صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل.

وناشدت الوزارة، في بيان، العمالة غير المنتظمة ضرورة الإسراع في تسجيل أنفسهم عبر موقع "القوى العاملة"؛ باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية.

وبالنسبة للعمالة غير المسجلة بقواعد المديريات، فعليهم تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة القوى العاملة التالي: www.manpower.gov.eg

وجاءت خطوات التسجيل كاﻵتي:

1· الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/

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2· اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

3· اختيار اضغط هنا للتسجيل.

4· بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.

جاء قرار القوى العاملة، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

كما وافق الوزير على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلي الوفاة، من وإلي العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التى تم حصرها في حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان.