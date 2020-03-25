بعد حظر التجوال.. المترو يعلن تعديل مواعيد حركة الخطوط الثلاثة

كتب: ضياء السقا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تعديل جداول تشغيل الخطوط الثلاثة، بناءً على تعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء الأربعاء 25 مارس.

وبحسب بيان للشركة، فإن مواعيد قيام ووصول أخر قطارات اليوم من المحطات الإنتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:-

(الخط الأول ) : قيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة ٥ مساء ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساء وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساء ليصل محطة حلوان الساعة 6,45 مساء.

(الخط الثاني ) : يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5,30 مساء ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساء وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5,30 مساءا ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6,20 مساء.

( الخط الثالث ) : قيام آخر قطار من نادي الشمس الساعة 5,20 مساء ليصل محطة العتبة 5,45 مساء ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساء ليصل محطة نادي الشمس 6,25 مساء.

ونوهت الشركة على أن يبدأ التشغيل بدءً من صباح يوم الغد الخميس في الساعة السادسة صباحاً.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن، الثلاثاء، حزمة من القرارات في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا حرصاً على المواطنين.

وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عن الآتي:

1. حظر حركة المواطنين اعتبارا من الأربعاء 25 مارس على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

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2. وقف جميع وسائل النقل الجماعية سواء كانت عامة أو خاصة خلال فترة الحظر.

3. تعليق الخدمات الحكومية بالكامل باستثناء الخدمية لمدة أسبوعين.

4.غلق جميع النوادى والمقاهى بشكل كامل.

5.اقتصار المطاعم على توصيل الطلبات فقط.

6.مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين آخرين.

7. غلق المحال التجارية من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق كلي يومى الجمعة والسبت.

8. استمرار العمل بالمستشفيات ومحال البقالة والصيادليات بكامل طاقتهم.

9. غرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس لمن يخالف قرارات الحكومة.