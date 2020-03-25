شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتحول للهبوط قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول النفط الخام إلى الهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد ارتفاعه فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ،حيث لا تزال أسعار النفط تحت ضغط مخاوف التراجع الحاد فى مستويات الطلب العالمي ،وأظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 23.19$ ، من مستوى الافتتاح عند 24.33$، و سجل أعلى مستوي عند 25.20$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 18 عاما.

ارتفعت أسعار النفط الخام العالمية فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية يوم الأربعاء بفضل حالة التفاؤل التي تسيطر على الأسواق حيال التحفيز الضخم فى الولايات المتحدة ،لتقليص التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا.

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غير أن الأسعار لا تزال تحت ضغط سلبي جراء مخاوف التراجع الحاد فى مستويات الطلب العالمي على النفط ،حيث تشير بعض التوقعات إلى انخفاض بحوالي 25% فى الطلب العالمي خلال الفترة الحالية.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.25 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 20 آذار/مارس،فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء زيادة بنحو 2.5 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل ، فى تاسع زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بمقدار 100ألف برميل يوميا، ليرتفع الإجمالي إلى مستوي 13.1 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.